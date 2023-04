Estyria: Äpfel zum Knabbern

Der steirische Hersteller von Naturprodukten Estyria erweitert seine Produktpalette um getrocknete Bio-Äpfel zum Snacken.

Vor allem die Kids sollen auf die naturbelassenen Snacks, die ohne Zusatzstoffe und Zuckerersatz auskommen, fliegen. Die bunt verpackte "Snacky Bande"-Apfelwürfel, sogenannte "Pop Fruits", wurden mit dem ressourcenschonendem Verfahren Eco Dry 2.0. hergestellt, heißt es vom Hersteller aus der Steiermark. Hierbei werden getrockneten Früchte in einem Vakuum-Verfahren aufgepoppt und sollen dadurch an "Geschmack, Volumen und Crunchyness" gewinnen. Die wertvollen Nährstoffe und Vitamine der frischen Äpfel sollen indes erhalten bleiben.

Eine Alternative zu Chips und Co könnten die getrockneten Früchte allemal sein - vor allem für Kinder. Denn diese Zielgruppe spricht der Hersteller in erster Linie an. Die neuen Apfelwürfel gibt es in den Sorten Natur, Erdbeere und Heidelbeere und sie sind ansprechend poppig verpackt. Das neue bröselfreie Produkt könnte auch Eltern eine Freude bereiten, die nicht so gerne putzen. Auch für Allergiker interessant: Die Apfelwürfel sind glutenfrei und ballaststoffreich.