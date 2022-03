Mit dem neuen SmartShopper präsentiert EXPRESSO einen intelligenten Einkaufswagen mit Scan- und Wiegefunktion und liefert dem Einzelhandel damit ein großes Potential zur Optimierung der Absatzprozesse und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Der SmartShopper ist von A-Z durchdacht und als einsatzfertige Komplettlösung angelegt.



© Expresso

„Erste große Lebensmittelmärkte in Deutschland haben sich bereits für den Einsatz unseres innovativen SmartShoppers entschieden, und in Österreich zeigt der Handel ebenfalls reges Interesse an dieser neuen Einkaufswagen-Generation, die sich in weniger als einem Jahr amortisiert“, berichtet Jürgen Hövelmann, Geschäftsbereichsleiter bei EXPRESSO.