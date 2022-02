Die Salzburger Manufaktur für fair hergestellte Kaffee- und Teeprodukte launcht mit Da Salzburger Gin eine Spirituoseninnovation voller Aromaüberraschungen.

Da Salzburger vereint Gin und Kaffee. Mit der alkoholhaltigen Neuheit will die Familie Schärf das Beste aus zwei Welten in eine nostalgische Apothekerflasche gefüllt haben. Der Gin wird wie alle Kaffee- und Teeprodukte des Unternehmens mit hochwertigen Zutaten produziert, umweltbewusst verpackt und fair geliefert, so das Versprechen. Innovativ ist indes die Zugabe von Kaffee der "Da Salzburger Blues"-Kaffeemischung (zu 6 Prozent), der als Espresso beigemengt wird. Der Da Salzburger Gin ist ab sofort in Salzburger Delikatessenläden sowie Vinotheken sowie online zum Preis von Euro 45 in der 500-ml-Flasche erhältlich.