Der österreichische Müsli Spezialist Knusperli erweitert die Produktlinie Knuspermüsli 0% Zuckerzusatz um die Sorte Schoko.

Knusperli Knuspermüsli 0% Zuckerzusatz Schoko macht das Dutzend in der 0% Zuckerzusatz-Range voll. Der neue im Knuspersortiment kombiniert UTZ-zertifiziertem Kakao mit zarten Vollmilch-Schokoladeblättchen und erfüllt so den Trend nach Schokomüsli. "Denn ein Viertel der Knuspermüsli-Konsumenten greift zu einem Schoko Knuspermüsli", weiß Daniela Bagari, Senior Product Group Managerin von Knusperli und bezieht sich dabei auf die Daten von Nielsen (Ab Juni ist das Schokomüsli in der 525 g Faltschachtel im Handel national erhältlich.Prinzipiell hat sich die Knusperli Knuspermüsli 0% Zuckerzusatz-Range seit der Einführung 2018 nach Angaben des Unternehmens stetig positiv entwickelt. Ziel ist es, den Konsumenten dabei zu helfen, ihren Zuckerkonsum einzuschränken. "Wir möchten daher unsere Erfolgsstory weiterführen und versprechen mit unserem Neuprodukt nicht nur 0% Zuckerzusatz, ein 100%iges Geschmackserlebnis und 100% Knusprigkeit sondern auch 100% Schokogenuss! Für alle Schokotiger und die, die es noch werden wollen", so Bagari.