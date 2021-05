Ferrero: Ferrero im Eisfach

Der Süßwarenspezialist wagt sich im Frühjahr 2021 in eiskalte Bereiche vor und präsentiert die Sorten Raffaello, Ferrero Rocher und Ferrero Rocher Dark als Eis am Stiel.

Der Marktreport Eis hat es bereits gezeigt: Immer mehr Markenartikelhersteller aus den unterschiedlichsten Kategorien erobern das Eissegment. Nun gesellt sich mit Ferrero ein neuer Anbieter dazu und bringt mit den drei Eissorten Raffaello, Ferrero Rocher und Ferrero Rocher Dark neuerlich frischen Wind in das Tiefkühlfach. "Raffaello passt durch seine sommerliche Positionierung perfekt in die Eiskategorie und mit Ferrero Rocher Eis können die Konsumenten nun auch während der Sommermonate die beliebte Marke genieẞen. Sowohl optisch als auch geschmacklich ist es Ferrero gelungen, die Einzigartigkeit von Raffaello und Ferrero Rocher in das Eissegment zu bringen", heißt es bei Ferrero. Mit der Innovation reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Wunsch vieler Konsumenten, die Produkte auch als Eis in den Handel zu bringen. Die starke Nachfrage in den ersten Wochen bestätigen das, in vielen Filialen waren die eisigen Ferrero-Produkte am Stiel schnell vergriffen.