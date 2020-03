Froneri: Eis mit Stückchen

Die Haushaltspackungen von Mövenpick werden um die Sorten Lemon Cheesecake sowie Cookie Dough ergänzt und erfüllen so den aktuellen Trend nach leckeren Gebäckstücken im Eis.

Froneri

Die Marke Mövenpick ist im Retail-Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gewachsen und hat sich damit besonders gut entwickelt. Kein Wunder also, dass Froneri das Sortiment 2020 gleich um zwei neue Sorten in der Haushaltspackung erweitert. Mövenpick Lemon Cheesecake übersetzt den beliebten Kuchen in ein zartschmelzendes Eis. Dieses überzeugt durch Topfenkuchengeschmack, einer fruchtigen Zitronensauce und hellen Gebäckstückchen. Mit dem Mövenpick Cookie Dough hingegen gibt es Keksteig zum Löffeln. Hier wird das Eis mit Karamellgeschmack mit einer cremigen Sahnekaramellsauce und Cookie-Dough-Stückchen vereint. Mit beiden Sorten bedient Froneri den Hype nach Eis mit vielen stückigen Zutaten. "Eiskombinationen mit vielen stückigen Zutaten sind gerade sehr gefragt. Ganz vorne mit dabei sind Gebäckstückchen, die zusammen mit dem Eis einen ganz spannenden Textkontrast ergeben", erklärt Eva Nikendei, Head of Marketing bei Froneri.