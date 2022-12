Frutarom Savory Solutions

Die in der Gastronomie bewährten Gewürze der österreichischen Traditionsmarke Wiberg gibt es nun auch für den Lebensmitteleinzelhandel und damit für den Endverbraucher. Gleich zwölf Gewürze in Profi-Qualität umfasst die WOW-Palette.

In der Profiküche ist die Marke Wiberg bereits seit 50 Jahren bekannt, nun will die österreichische Traditionsmarke den Schritt in den LEH wagen. Seit November 2022 steht das sogenannte WOW-Sortiment (World of Wiberg) als eigene Endverbraucher-Line zur Verfügung. Das Sortiment umfasst sechs Gewürzmischungen aus der Kategorie Authentics, drei BBQ-Produkte und drei Bio Ursalze. Damit will Wiberg auf Hobbyköchen Gewürze in Profi-Qualität anbieten, womit man nach eigenen Angaben auf die bestehende Nachfrage der Konsumenten reagiert, die die Produkte von ihrem Restaurant-Besuch kennen. Frei nach dem Motto "Von Profis gedacht, für jeden gemacht", hat Wiberg ein Inspiration-Team, bestehend aus Profiköchen, beschäftigt, die den Ansatz Geschmack mit wenig Aufwand verfolgten. "Nicht jeder oder jede hat im stressigen Alltag Zeit, stundenlang in der Küche zu stehen und aufwendige Rezepte nachzukochen. Kochen soll zu jeder Zeit Spaß machen und Essen ein Genuss sein", heißt es und weiter: "Beim Würzen sind viele zu zaghaft und beschränken sich auf Salz und Pfeffer. Kochen oder anders würzen ist ihnen oft zu kompliziert, aber nicht mit den WOW-Mischungen, denn hier werden nicht zig verschiedene einzelne Gewürze gebraucht."