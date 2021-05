Glatz: Erweitertes Makrelensortiment

Delamaris verstärkt seine Kompetenz im Makrelensegment und launcht die drei neuen Sorten Olivenöl, Scharf und Zitrone, die in der 125-Gramm-Dose ab Mai 2021 bei Billa, Billa Plus und Metro erhältlich sind.

Delamaris ist Marktführer im Makrelensegment. Diese Kompetenz baut das Unternehmen nun weiter aus und platziert neben den beliebten Sorten Provencale und Pikant auch den Klassiker Makrelenfilets in Olivenöl im österreichischen Regal. Für alle, die es geschmacklich gerne etwas feuriger mögen, gibt es neu zudem die Sorte Scharf und für die warme Jahreszeit die Makrelenfilets Zitrone mit mediterranem Flair.Alle drei Sorten kommen ohne Zusatzstoffe aus, sind glutenfrei und reich an Omega 3. Die Makrelenfilets von Delamaris werden zudem von Hand filetiert und ohne Haut oder Gräten verpackt. Sie sind ready to eat und eignen sich so für den schnellen Snack zwischendurch oder als Zutat für Salate, Pasta- und Reisgerichte.