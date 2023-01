Unter der Marke Fini's Feinstes gibt es jetzt Bio-Weizenkeime in limitierter Auflage, die exklusiv über den Onlineshop von finis-feinstes.at vertrieben werden.

Weizenkeime sind mit rund 50 Milligramm Spermidin pro 100 Gramm das spermidinhaltigste Lebensmittel der Welt. Diese Substanz gilt als Superfood, da sie den körpereigenen Prozess der Zellerneuerung unterstützt und so eine positive Rolle im menschlichen Alterungsprozess spielen kann. Darüber hinaus enthalten Weizenkeime auch viele Vitamine und Mineralstoffe, wertvolles Eiweiß und reichlich Ballaststoffe.



Weizenkeime sind das "Herz" jedes Weizenkorns, das sich an dessen Spitze befindet. Im reifen Korn macht der Weizenkeim nur zwei bis drei Prozent des Gewichts aus. Mit rund 90 Prozent entfällt der Hauptanteil auf den Mehlkörper, zweitgrößter Anteil ist die Kleie, also die Schale. Weil Weizenkeime sehr fettreich sind, werden die Keimlinge für gewöhnlich bei der Herstellung von Mehl vom Rest des Korns getrennt und aussortiert. "Wir freuen uns umso mehr, Weizenkeime nun in ihrer pursten Form direkt aus der Fini's Feinstes Mühle in heimische Küchen zu bringen. Und zwar zu 100 Prozent natürlich, unbehandelt und aus österreichischem Bio-Weizen", so Goodmills-Österreich-Geschäftsführer Peter Stallberger.