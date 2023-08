Glutenfrei genießen wird immer wichtiger. Mit dem neuen glutenfreien Bio Pizzamix verspricht Fini’s Feinstes den gewohnten Geschmack und knackigen Pizzagenuss.

Pizzateig muss sich gut dehnen und in Form bringen lassen, darf dabei aber nicht reißen. Gleichzeitig soll er luftig aufbacken. Ganz schön viele Anforderungen an einen Teig und doppelt so schwierig, wenn er glutenfrei sein soll. Glutenfreie Mehl-Alternativen, die einen knusprigen Boden und einen ans Original herankommenden vollwertigen Geschmack ergeben, waren bisher schwer zu finden. Doch nun präsentiert Fini’s Feinstes einen neuen glutenfreien Bio-Pizzamix, der dieselben Backeigenschaften aufweisen soll. Das Mehl setzt sich aus fein vermahlenem Mais- und Linsenmehl zusammen und kommt in hundert prozentiger Bio-Qualität.

Der einzige Unterschied zu normalem Pizzateig: das Verhältnis zwischen Mehl und Wasser, welches beinahe 1:1 ist, und die Zeit im Ofen, die sich von 12 Minuten auf 25 Minuten verlängert. Mit 13 Minuten mehr Backzeit steht die Pizza einer klassischen Pizza dafür aber auch in nichts nach. Fini’s feinsten glutenfreien Bio-Pizzamix gibt es seit dem 26. Juni 2023 in ausgewählten Billa und Billa Plus-Filialen und er geht für 5,39 Euro UVP über die Ladentheke.

Erste österreichische Pizza

Passend dazu weiht Fini's Feinstes die ersten österreichischen Pizzasorten ein: Heidi überzeugt mit einer Kombination aus Tomatensauce, Bergkäse und feinsten Alpenkräutern, Sepp setzt auf einen Mix aus Tomatensauce, Speck und frischem Schnittlauch.