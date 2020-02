Zur neuen Bio-Gebäckrange gehören Soft Cake in den Varianten Orange und Kirsche, Cookies und das Knusperbrot Weizenvollkorn.

Die ISM - Internationale Süßwarenmesse Köln wird vom Familienunternehmen dazu genutzt, ihre nachhaltige Gebäckrange vorzustellen. Alle Rohstoffe und Zutaten stammen dabei aus biologischem Anbau. Außerdem tragen alle Produkte der Range Griesson Organic das EU-Bio-Siegel und sind palmölfrei. Martin Schulz, Marketingleiter bei GdB erklärt: "Als Familienunternehmen backen wir seit Generationen Kekse in bester Qualität ganz nach dem Motto ‚von der Familie für die Familie‘." Die Markteinführung der gesunden Snacks wird durch Social-Media-Aktivitäten und individuelle Aktionen am POS unterstützt. "Mit dem beliebten Soft Cake, den Cookies und Knusperbrot in Bio-Qualität entsprechen wir dem Anspruch der Konsumenten nach mehr Nachhaltigkeit zu einem attraktiven Preis", so Schulz.