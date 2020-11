Hakuma: Umweltfreundlich verpackter Eistee

Hakuma präsentiert seine koffeinhaltigen Eistees in einer neuen Kartondose.

Das österreichische Jungunternehmen verzichtet im Rahmen seiner Mission gegen Emission bereits vollkommen auf künstliche Zusatzstoffe und ist CO 2 positiv zertifiziert. In einem nächsten Schritt präsentiert es nun eine neue und umweltfreundliche Verpackung. Seinen Energy-Eistee füllt Hakuma ab sofort in Kartondosen. Im Vergleich zu Alu und PET (250 ml) mit 34 Gramm CO 2 weist die Hakuma-Kartondose Unternehmensangaben zufolge den geringsten ökologischen Fußabdruck auf und punktet mit ressourcenschonender Herstellung und hoher Recyclingfähigkeit.