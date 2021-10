Handl Tyrol: Snack-Salami mit Füllung

Eine weitere tolle Idee für eine abwechslungsreiche Jause ist die Tiroler Salami-Jause - eine Variation mit zwei Sorten Salami je Packung. Die traditionell hergestellte Salami mit einem hohen Reifegrad, typischem Aroma und leichter Rauchnote bekommt der Verbraucher in zweifacher Ausführung: die Brettlsalami in ovaler Form – grobkörnig, kräftig und mit Wacholder verfeinert. Dazu die Almsalami in runder Form – fein und würzig im Geschmack. Gereift an Tiroler Bergluft, hergestellt aus 100 Prozent Fleisch aus Österreich.