Ein unverkennbares Original feiert Geburtstag und sorgt für bunte Abwechslung im Regal: 2022 werden die HARIBO Goldbären 100 Jahre jung und mit ihnen eine der bedeutendsten Erfindungen „Made in Germany“.



Inspiriert von der beliebten Jahrmarktattraktion des 19. Jahrhunderts entwickelte der Bonner Bonbonkocher Hans Riegel mit den „Tanzbären“ 1922 den Urahn der Goldbären und das erste Fruchtgummi-Produkt in Bärenform. Bis heute stehen die Goldbären für eine bunte Welt, offen, friedlich, fröhlich und süß. Sie tragen ihre gute Laune bis in die entlegensten Winkel der Erde. Unter Hans Guido Riegel, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt, sind die Goldbären endgültig Global Player geworden. Die Produktpalette umfasst mittlerweile über 1.000 Produkte, die sich in Süßwarenregalen von über 100 Ländern finden.