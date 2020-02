Mit dem Ziel, den perfekten Schaumwein zu kreieren, stellen Andy und Eva Hauser seit 2018 einen Trauncider und Traunsecco her.

Genießen ist sozusagen Andys und Evas Leidenschaft - und die haben sie zu ihrem Beruf gemacht. Frei nach dem Motto "Nachhaltiger schmeckt länger" produzieren die beiden Schaumwein aus Obst von österreichischen Streuobst-Wiesen. Genauer gesagt, aus Äpfeln und Birnen aus der Region rund um die Traun. Der Fluss ist dabei nicht nur Namensgeber des Traunciders und des Traunseccos, sondern auch Lebensader für die Produkte, denn der ist nicht zuletzt durch seine beste Trinkwasserqualität Nährboden für die alten Apfel- und Birnbäume.Vier Sorten sind in der Saison 2019/2020 erhältlich: "Idared", der Sommer-Secco, "Brachial", der Cuvee-Secco, "Breaburn", der Kick-Ass Barique-Secco, und "Speckbirn Edelstoff", der Birn-Birn-Birn-Secco. Die guten Tropfen können in der Alten Ziegelfabrik in Thalheim bei Wels auch verkostet werden. Und für alle, die noch tiefer in die Welt des Traunciders eintauchen möchten, werden spezielle Führungen angeboten - buchbar unter www.trauncider.at.