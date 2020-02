Rechtzeitig zum Valentinstag bringt das Traditionsunternehmen feinste Pralinen auf den Markt.

Anlässlich des 130. Jubiläums lässt Niemetz unter dem Motto "damals wie heute" das Erbe der Konditorkunst von Gründervater Edmund Niemetz wieder aufleben und bringt neue Produkte auf den Markt. Die Pralinen werden mit Fairtrade Kakao produziert und sind in sechs verschiedenen Selektionen zu haben. Ab sofort sind die Schokoladen-Meisterwerke in zwei Packungsgrößen in allen Niemetz-Stores, Schokotheken und exklusiv bei Meinl am Graben in Wien erhältlich.