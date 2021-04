Seit Kurzem sind die Schwedenbombe Schaumschnitten in den Sorten Kokos und Schoko den Kühlregalen zu finden.

Die Schwedenbomben Schaumschnitte ist ein gekühlter Riegel mit einer leichten Creme mit Schwedenbomben-Geschmack auf dünnem Schoko-Biskuit, umhüllt von knackiger Schokoglasur. Die bombige Form der Riegel erinnert an die Original Schwedenbomben. "Ein Jahr steckt hinter der Entwicklung unserer neuen Schwedenbomben Schaumschnitte. Dass sie nun tatsächlich in den Kühlregalen verfügbar ist, macht uns besonders stolz und zeigt, dass sich unsere Arbeit bezahlt gemacht hat. So sorgen wir in Zukunft für noch mehr süße Momente bei Groß und Klein", sagt Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben.