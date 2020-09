Mit den "Hanf-Busserln" bringt Heidi Chocolat Niemetz Schwedenbomben eine limitierte Edition eines Klassikers heraus.

Ab 3. August gibt es exklusiv in allen Niemetz Stores und Schokotheken einen neuen Spin für die Schwedenbomben: Statt Kokos ist auf den "Hanf-Busserln" geröstete Bio-Hanf-Samen aus niederösterreichischem Anbau darauf. Geschäftsführer Gerhard Schaller über die neue Sonderedition: "Wir möchten unsere Fans regelmäßig mit neuen Köstlichkeiten überraschen. Die Hanf-Busserl sind eine der ersten Editions, die wir in kleinen Mengen exklusiv auf den Markt bringen. Dabei spielen hohe Qualität und Regionalität sowohl bei den Zutaten als auch bei der Herstellung eine tragende Rolle. Die Schwedenbomben sollen in allen Formen und Kreationen ein Genuss bleiben, so wie sie es seit Jahrzehnten sind."Welche limitierten Editionen folgen werden, verrät Schaller jedoch nicht.