Niemetz und Heidi schnüren süße Osterpakete und bieten Fairtrade-zertifizierte Hohlfiguren und Schokoladen in allen Formen und Sorten an.

Ostern naht mit großen Schritten. Für Heidi und Niemetz höchste Zeit, fleißig süße Osterkreationen vorzubereiten. Heuer sollen Figuren wie Pascal das Lamm, die süße Ente mit Eierschale oder der klassische Osterhase alle Schokoliebhaber begeistern. Die Hohlfiguren werden wie gewohnt in Handarbeit und viel Liebe zum Detail angefertigt und sind in diversen Sorten erhältlich - darunter auch besondere Kreationen. Das Heidi Gourmet-Ei gibt es zum Beispiel in den Sorten Cranberry & Haselnuss oder Orange & Kürbiskerne. "In Österreich gehören Schoko-Hohlfiguren in vielen unterschiedlichen Formen und Größen einfach zum Osterfest dazu. Um in Ruhe in der großen Auswahl unserer Köstlichkeiten stöbern zu können, bieten wir neben unseren Niemetz Stores und der neu eröffneten Heidi Chocolaterie auch den bequemen Einkauf im Onlineshop in den eigenen vier Wänden", so Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben. Wer seine Lieben nicht persönlich besuchen kann, hat die Möglichkeit, die süßen Köstlichkeiten auch als Ostergeschenk mit persönlicher Grußbotschaft zu verschicken.