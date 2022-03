Niemetz Schwedenbomben

Nach zweijähriger Entwicklungsphase ist es endlich so weit: In Kooperation mit dem Alt Wiener Schnapsmuseum können die beliebtesten Schaumküsse des Landes ab sofort auch als Likör genossen werden.

"Wir verbinden seit jeher Tradition und Innovation und wollen in diesem Sinne alle Naschkatzen immer wieder aufs Neue begeistern. Im Schnapsmuseum haben wir eine gleichgesinnte, traditionelle Institution gefunden sowie einen starken Kooperationspartner, dem Qualität ebenso wichtig ist wie die Freude an neuen Kreationen", so Niemetz Schwedenbomben Geschäftsführer Gerhard Schaller.