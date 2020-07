Ab sofort sind sieben neuen Schwedenbomben-Speiseeissorten von Niemetz Schwedenbomben in den Geschmacksrichtungen Mango, Vanille, Haselnuss, Himbeere, Kaffee, Schoko und Erdbeere erhältlich.

Nach den positiven Resonanzen auf das Schwedenbomben-Eis sowie dem Launch des Manja- und Swedy-Eis zum 130-jährigen Jubiläum überrascht das Unternehmen nun erneut mit spannenden Variationen im Eisregal. Niemetz bringt sieben neue Schwedenbomben-Eiskreationen auf den Markt. Die beliebten Schaumküsse sind wahlweise von Speiseeis in den Geschmacksrichtungen Mango, Vanille, Haselnuss, Himbeere, Kaffee, Schoko oder Erdbeere ummantelt. Die Neuen sind im kleinen Format in 235ml-Becher exklusiv in allen Niemetz Stores und Schokotheken sowie im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Bis 2. August gibt es die neuen Eiskreationen zu einem Aktionspreis und von 13. bis 15. August gibt es -20 Prozent auf das gesamte Eissortiment in allen Niemetz Stores und Schokotheken. Produziert werden die neuen Sorten wie üblich in Österreich.