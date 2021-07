Die neue Schwedenbomben-Promo lädt zum Schenken ein und belohnt mit etwas Glück sogar mit Urlaubsreisen.

Die neue Limited Edition der Schwedenbomben 20er-Packung enthält einen von drei unterschiedlichen Sprüchen: "Eine für dich, eine für mich", "Echte Freunde teilen die schönsten Momente" und "Mitbringsl für‘s Zuckergoscherl". Damit avancieren die beliebten Schaumküsse zu einem optimalen Mitbringsel oder Geschenk. Wer die Schenk-Momente per Foto oder Video festhält und einsendet, bekommt zudem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und mit etwas Glück einen Wohlfühl- und Aktivurlaub für vier Personen in einem der AlpenParks Hotels & Residences zu gewinnen.

Mit der süßen Limited Edition will der Süßwarenhersteller all jene Konsumenten ansprechen, die am liebsten Schokolade für sich selbst oder andere kaufen. Einer Umfrage zufolge sind das 77 Prozent der 14- bis 75-Jährigen.