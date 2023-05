Nun haben Schwedenbombenfans, die sich nicht zwischen bestreuter und glatter Oberfläche entscheiden konnten, endlich eine Alternative: Das Niemetz Original in weiß.

Das gabs noch nie: Das Original in weiß

Es gibt die einen, die es streng puristisch und die anderen, die es gern etwas verspielter mögen. Dann gibt es noch die dazwischen, die beide Varianten bevorzugen, Hauptsache es steht Niemetz darauf. Denn Bombe hin oder her, österreichischen Kultstatus besitzen nur die Original Schwedenbomben aus dem Hause Niemetz. Und das seit 90 Jahren.Jetzt wagt sich Niemetz an eine neue, revolutionäre dritte Geschmacksrichtung heran. Zu dem bekannten Duo mit Schokoglasur sowie mit Schokoglasur und Kokosflocken gesellt sich eine dritte Schwedenbombe mit neuem Geschmack dazu: Ein in reinem weiß gehaltener "Kokostraum". Niemetz verspricht eine luftig, köstliche und noch nie dagewesene Kreation. Die Kombination aus fluffigem Schaum im Inneren, ummantelt mit weißer Glasur und mit Kokosflocken bestreut und Kokosgeschmack, soll nun - nicht nur - eingefleischte Schwedenbombenfans zum Entzücken bringen. "Wir haben intensiv an der idealen Geschmacks-Balance getüftelt und sind stolz über das sehr gelungene Ergebnis. Daher freuen wir uns umso mehr, Naschkatzen und -kater mit dem neuen himmlischen Genuss der Schwedenbombe ‚Kokostraum‘ zu begeistern", sagt Bernhard Kletzmair, Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben.