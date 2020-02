Hema: Vegane Schokoeier

Die niederländische Warenhauskette möchte den veganen Lebensstil auch zu Ostern unterstützen und launcht ein neues Ostereiersortiment.

Hema ist bereits auf Ostern eingestimmt und bietet ab sofort das Ostersortiment zum Naschen an. Darunter heuer auch vegane Varianten. Die kleinen Ostereier sind in den Geschmacksrichtungen Zartbitter und Bitter erhältlich. Das 25 Zentimeter hohe Überraschungsosterei besteht aus edler veganer Zartbitterschokolade.Abseits von den veganen Eiern hat Hema aber noch weiter experimentiert. So sind dieses Jahr auch Schokoostereier mit Knister-Zuckerstreuseln, Erdnussbutter, Erdbeer-Knusper, Matcha-Limette und Karamell-Kaffee erhältlich und reihen sich neben bereits vertraute Geschmacksrichtungen wie Cremeschnitte, Sirupwaffel, Praliné und Eierlikör im Regal. Alle Schokoeier wurden mit Kakao aus UTZ-zertifiziertem Anbau verarbeitet.