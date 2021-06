Henkel: Alles in einem

Mit den neuen Fewa All-in-1 Caps bedient Fewa die Nachfrage nach Caps und verspricht strahlende Farben, Faserglättung und anhaltende, angenehme Dufterlebnisse aus einer Hand.

Caps zählen im Waschmittelmarkt zu den am stärksten wachsenden Kategorien, sind sie doch bequem und einfach in der Handhabung, vordosiert und versprechen nachhaltige, saubere Ergebnisse. Fewa möchte mit seinen neuen Caps des Markt weiter beleben. Die All-in-one Caps zeichnen sich durch eine starke Reinigungsperformance aus und enthalten einen "Care Complex", der die Wäsche gleichzeitigen pflegen soll. Dabei sorgen die beiden Varianten Fewa Renew & Care Caps für alle Farben ("Color") sowie für dunkle Wäsche ("Black") Reinheit, Faserglättung, Farbauffrischung sowie ein frisches, anhaltendes Dufterlebnis.Auch in puncto Nachhaltigkeit verspricht Fewa, dass die Caps dreimal kompakter als Geles pro Waschgang sind und die Folie zu 100 Prozent wasserlöslich ist. Die Box ist recyclefähig und wird bereits zu 50 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt.