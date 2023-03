Henkel: Gliss ab sofort ohne Kur

Henkel

Die Haar-Reparatur-Marke aus dem Hause Henkel vereinfacht den Markennamen, es entspricht der Rückbesinnung auf die Markenwurzeln.

Gliss Kur entledigt sich eines Teils des Markennamens. Die führende Henkel-Marke aus dem Hair-Repair-Segment erfuhr 2020 einen Relaunch, um sich auch in geänderten Konsument:innen-Bedürfnissen weiter attraktiv zu halten, wie der damals verantwortliche General Manager für Beauty Care in Österreich bei Henkel, Bernhard Voit, es nannte. Auch zu dem Zeitpunkt war man mit der Performance der Hair-Repair-Marken durchwegs zufrieden. Nun bekommt die Produktlinie einen weiteren Relaunch. Durch das Weglassen eines Teils des Markennamens rückt das spezielle Pflegebedürfnis stärker in den Vordergrund. "Alle Gliss-Linien bekommen mit dem Relaunch auch einen klar ausgewiesenen Care Benefit. Das macht die Wahl der richtigen Haarpflegeprodukte jetzt noch einfacher", so das Unternehmen.