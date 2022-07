Höllinger: Alkoholfreie Barsirupe

Die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken für Erwachsene ist auch im LEH zu spüren. Höllinger reagiert und lanciert drei Barsirupe, in den Sorten Aperitivo, Mojito und Tonic - ganz ohne Alkohol.

"Wer kennt die Situation nicht: Wenn man mit einem Soda-Zitrone in gesellschaftlicher Runde anstoßen möchte und dabei mit fragwürdigen Blicken gemustert wird. Es ist daher höchste Zeit, dass es nun eine Alternative für Erwachsene gibt, die gesellschaftlich anerkannt und cool ist. Gemeinsames Anstoßen soll Freude bereiten, egal ob man Alkohol trinkt oder nicht", sagt Geschäftsführer Gerhard Höllinger. Um das zu unterstreichen launcht das Unternehmen drei Barsirupe ohne Alkohol in den Sorten Aperitivo, Mojito und Tonic. Nur ein Teil Sirup mit acht Teilen Sodawasser, garniert mit einer Scheibe Orange (Aperitivo), Limette (Mojito) oder Zitrone (Tonic) sowie eine Handvoll Eiswürfel sollen den perfekten, alkoholfreien



"Das Bedürfnis nach einem ausgewogenen Alkoholkonsum ist in aller Munde. Wir möchten mit unseren Barsirupen eine Alternative bieten, bei der nicht der Verzicht, sondern der verantwortungsvolle Genuss im Vordergrund steht. Egal ob mit oder ohne Alkohol, jeder soll sich wohl fühlen", so Höllinger. Angeboten werden die Barsirupe in Premium-Qualität sowohl in der Gastronomie als auch im Handel in der hochwertigen 500 Milliliter-Glasflasche. Sommerdrink ergeben.