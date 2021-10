Höllinger: Sauerhonig in Bio-Qualität

Höllinger ergänzt das Sortiment mit Oxymel, einer süßsauren Mischung aus Honig und Essig.

Rechtzeitig vor Start der Erkältungszeit meldet sich der niederösterreichische Fruchtsaftproduzent Höllinger mit der belebenden Produktinnovation Höllinger Bio Shot Oxymel Plus. Was in Österreich ab Oktober neu in den Handel kommt, hat seinen Ursprung bereits vor 2.500 Jahren. Schon damals wusste man um die wohltuende Wirkung des sogenannten Sauerhonigs. So kommt auch das Wort Oxymel von "oxy" für "sauer" beziehungsweise "oxos" für "Essig" und "meli", also Honig. Die Kombination aus den beiden Naturprodukten Essig und Honig wirkt verdauungsfördernd, basisch sowie isotonisch. Daher findet er besonders bei Gesundheitsbewussten und Sportlern großen Anklang. Höllinger Bio Shot Oxymel Plus besteht ausschließlich aus Blütenhonig, naturtrüben Apfelessig und naturtrüben Apfelsaft sowie Wasser – natürlich alles in Bio-Qualität. Der Shot kann täglich pur getrunken werden oder dient als ideale Zutat für Erfrischungsgetränke (z.B. mit Mineralwasser), Salatdressings oder Mocktails.

Der neue Höllinger Bio Shot Oxymel Plus ist ab sofort in der 330 ml Glasflasche erhältlich und umfasst acht Portionen.