Hofer: Gemeinsam gegen Brustkrebs

Hofer ist auch dieses Jahr wieder offizieller Partner von Pink Ribbon und bringt ab 10. Oktober mit zwei pinkfarbenen Produkten farbenfrohe Solidarität in die Filialen. 20.000 Euro werden gespendet.

Brustkrebs ist auch hierzulande ein präsentes Thema. Je früher aber die Diagnose erfolgt, desto besser sind die Heilungschancen. Deshalb muss das Bewusstsein dafür geschärft werden. Genau hier möchte Hofer im Rahmen des Heute für Morgen-Gesundheitsprojekts ansetzen. Ab 10. Oktober sind deshalb die Verpackungen der Champignons in einem auffälligen Pink, der Farbe der Pink Ribbon-Bewegung, erhältlich. Auch pinken Reis, eingefärbt mit dem natürlichen Rote Beete-Farbstoff Betanin, findet man in den Hofer-Filialen. Neben einem pinken Pepp in der Küche bringt der Kauf der beiden Produkte auch einen sozialen Aspekt mit sich. 20.000 Euro des Erlöses möchte Hofer an die Österreichische Krebshilfe spenden und soll dort für die Information, Beratung und Soforthilfe von Brustkrebspatientinnen eingesetzt werde.