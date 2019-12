Hofer führt die nach eigenen Angaben österreichweit ersten heimkompostierbaren Kaffeekapseln im LEH ein.

Der Diskonter bietet seinen Kunden ab sofort unter der Bio-Eigenmarke „Natur aktiv“ eine vollständig biologisch abbaubare Verpackungsalternative, die auf Aluminium und konventionelles Plastik verzichtet. Die TÜV Austria-zertifizierten Kapseln werden überwiegend aus biobasierten, erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und können am Heimkompost entsorgt werden.Die innovativen Bio-Polymer-Kapseln werden aus Sonnenblumenschalen, den stärkebasierten Biokunststoffen PBS und PBSA sowie aus zu 100 Prozent natürlichem, mineralischem Füllstoff hergestellt. Durch ein spezielles Aroma-Siegel aus Kaffeefilterpapier und Zellulosefilm, welches ebenfalls biologisch abbaubar ist, bleibt das vollmundige Kaffeearoma erhalten. In den Nespresso-kompatiblen Kapseln befindet sich UTZ-zertifizierter Bio-Kaffee in den Sorten Crema, Ristretto und Lungo. Eine 10er-Packung ist um 2,49 Euro erhältlich.