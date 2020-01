Die natürlichen Power Shots greifen dem Immunsystem unter die Arme.

Der kleine Frischekick für Zwischendurch ist bis Ende Februar in den Sorten Ingwer und Kurkuma erhältlich und reich an Vitamin C und Antioxidantien. Ebenfalls enthalten sind die aus China stammende Ingwerwurzel, die wertvolle ätherische Öle und spezielle Scharfstoffe enthält sowie die als Entzündungshemmer geltenden Zutaten Cayennepfeffer und Kurkumawurzel.