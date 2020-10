Hofer: Von glücklichen Hühnern

Hofer erweitert die FairHof-Range dauerhaft um Eier mit Tierwohl-Garantie.

Eigentlich gibt es die Eier der Exklusivmarke bereits seit Ostern, allerdings nur in Filialen in Wien sowie in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands. Nun kommen tierwohlbewusste Konsumenten in Vorarlberg, Tirol und dem Westen Salzburgs auch in den Genuss. Die Legehennen werden mit viel zusätzlichem Bewegungsraum gehalten und lockeres Streu am Boden ermöglicht den Tieren ihr natürliches Scharr-Verhalten auszuleben. Gefüttert werden die Hühner mit gentechnikfreien, vorrangig heimischen Futtermitteln, Wasser in Trinkwasserqualität steht permanent zur Verfügung.Die Legehennenbetriebe werden regelmäßig von einer externen Kontrollstelle auf die Einhaltung der strengen Richtlinien hin kontrolliert. Sämtliche Standards zu Tierhaltung und zur Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen und Bauern sind in den Tierwohl-Richtlinien der Gesellschaft !Zukunft Tierwohl! festgehalten. Um höchste Transparenz zu gewährleisten, lässt sich die Herkunft aller FairHof Artikel ganz einfach mittels Trackingcode auf der Produktverpackung rückverfolgen.