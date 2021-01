Iglo: Iglo setzt auf Pflanzen-Power

Vegetarische Nuggets und Falafel Bällchen stehen heuer im Fokus der Iglo Green Cuisine Neuheiten. Der Marktführer setzt 2021 darüber hinaus auf das Kennzeichnungssystem Nutri Score, das alsbald auf allen Produktverpackungen zu finden sein wird.

TK-Spezialist Iglo Österreich hat ab Kalenderwoche 10 drei Produktneuheiten in der Pipeline: Neben den beiden Green Cuisine Produkt-News "Vegetarische Nuggets" und "Falafel Bällchen", gehört dazu auch das Lachsforelle Naturfilet.

Pflanzenbasierte Ernährung liegt seit Jahren im Trend und bringt dem Markt für Fleischalternativen jährlich Zuwächse. Die vegetarischen Mahlzeiten bescherten dem Marktführer im Vorjahr ein Umsatzwachstum von plus 16 Prozent (Nielsen, LEH inkl. H/L, MAT KW 44/2019-2020). Nach dem erfolgreichen Start von iglo Green Cuisine im Vorjahr, ziehen 2021 weitere spannende Innovationen ins Tiefkühlregal. Eine davon sind die iglo Green Cuisine vegetarischen Nuggets, die aus pflanzlichem Erbsenprotein bestehen und mit Gewürzen und Kräutern verfeinert werden. Neu im Portfolio sind außerdem die iglo Green Cuisine vegane Falafel Bällchen auf Basis von Kichererbsen. Die knusprigen Gemüsebällchen eignen sich zu Salat, im Wrap oder als Snack für zwischendurch. Bei der Herstellung der Schmankerl wurde auf den Zusatz von Geschmacksverstärkern, Zucker oder künstliche Aromastoffe verzichtet, womit sie den grünen Nutri Score "A" tragen.

Mit einem Umsatzwachstum von 28 Prozent ist iglo Naturfisch der anhaltend starke Treiber im Lebensmitteleinzelhandel (Nielsen, LEH inkl. H/L, MAT KW 44). Um diese positive Entwicklung fortzusetzen, präsentiert man mit der Lachsforelle, einer der beliebtesten Fischarten in Österreich, eine Produktneuheit im 1. Halbjahr 2021, die aus verantwortungsvoller Aquakultur der Region Friaul in Norditalien stammt. Das klare Wasser aus den Alpen, mit dem die Aquakultur gespeist wird, sorgt für ideale Bedingungen bei der Aufzucht und erstklassige Qualität, so das Versprechen des Unternehmens.

Nutri Score auf allen Produkten

Galerie: iglo Neuheiten

iglo 1/3 Teilen iglo 2/3 Teilen iglo 3/3 Teilen

Zur Stärkung der Wahrnehmung von TK-Produkten als wertvolle Lebensmittel, greift Iglo auf das Nutri Score Kennzeichnungssystem zurück. Wie National Sales Manager Martin Kaufmann schildert, kommen im März die ersten Produkte mit dem Leitsystem ins Tiefkühlregal. Kaufmann zufolge haben bereits rund 80 Prozent des Portfolios einen grünen Nutri Score, während die Top 10 der Iglo Bestseller allesamt "grün" sind, also einen Nutri Score von A oder B aufweisen.