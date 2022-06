iglo bringt nun Bratwürstel auf Basis von Erbsenprotein heraus. Damit wird die Green-Cuisine-Produktfamilie weiter ergänzt.

Der Tiefkühlspezialist iglo erweitert seine Green Cuisine Linie - und zwar mit einem Grill-Klassiker: der Bratwurst. Auf Basis von Erbsenprotein schmeckt die Neuheit würzig, und ist gleichzeitig reich an pflanzlichem Protein. Dabei tut der Konsument zeitgleich etwas Gutes für die Umwelt: Da die Erbse heimisch in Europa ist, verursacht sie einen geringen CO 2 -Fußabdruck. Unter anderem liege das daran, dass für ihren Anbau keine Waldflächen abgeholzt werden. Im Vergleich bedeutet das: Für die Herstellung von Green-Cuisine-Produkten wird fünfmal weniger CO 2 und viermal weniger Wasser verbraucht als für die Herstellung von rotem Fleisch benötigt wird, so die Presseaussendung des Unternehmens.