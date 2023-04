innocent: Stärkendes Pink

Innocent

Passend zum wechselhaften Aprilwetter hat innocent die neue Smoothie Plus Defence auf den Markt gebracht, um mit seiner Vitaminpower die Abwehrkräfte zu unterstützen.

Trotz der multiplen Krisen konnte sich Innocent 2022 am Markt behaupten. "Innocent ist sowohl in der Smoothie-Kategorie mit 52 Prozent Marktanteil als auch im gekühlten Saft-Segment mit circa 44 Prozent Marktanteil die klare Nummer eins und konnte auch hier die Käuferreichweite um circa vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausbauen", betont Dietmar Wamser, Country Manager Commercial Alps. Im Bereich Innovationen launcht Innocent, passend zum wechselhaften April-Wetter den Smoothie Plus Defence zur Stärkung der Abwehrkräfte. Durch die Drachenfrucht hat er ein kräftig pinkes Erscheinungsbild, Litschi und Apfel ergänzen den erfrischen tropischen Geschmack. Vitamin B6, B12 und C wurden für das Immunsystem extra hinzugefügt. Auf zugesetzten Zucker, Konzentrate und künstliche Zusatzstoffe wird wie gewohnt verzichtet. Außerdem setzt man sich auch 2023 mit dem Naturschutzverbund Österreich für die Wiesenwildnis ein.