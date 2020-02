Den BiFi Klassiker gibt es nun im einem fluffigen Gewand.

Was wie ein Hot Dog aussieht, ist die neue BiFi-Variante für unterwegs. Der Snack besteht aus hochwertigem, natürlich geräuchertem, Truthahnfleisch, verfeinert mit Pfeffer, Koriander und Knoblauch. Den BiFi Turkey gibt es zwar schon seit 2017, neu ist aber, dass die Wurst in einen Mantel aus weichem Brot gehüllt ist: Die BiFi Turkey Roll. Der knackige Wurst-Snack soll so der ideale Begleiter für den Hunger zwischendurch sein.