Jägermeister inszeniert in seiner neueste Limited Edition alle neun Bundesländer.

Jägermeister launcht erstmals eine eigene Österreich-Sonderedition und holt die Besonderheiten jedes einzelnen Bundeslandes auf die Etiketten des beliebten Kräuterlikörs. So unternimmt der Kräuterlikör eine Reise vom Neusiedler See im Burgenland über den traditionellen steirischen Klapotetz, die Großglockner Hochalpenstraße in Kärnten bis hin zu den Bergen Tirols und dem Bodensee in Vorarlberg. "Wann, wenn nicht heuer, ist die beste Gelegenheit, gemeinsam mit seinen Freunden auf die Highlights des eigenen Landes anzustoßen und diese kunstvoll gestaltet zu feiern. Das wollten wir mit der Meisterhaftes Österreich-Sonderedition ausdrücken", erzählt Anna Zenz, Brand Managerin Jägermeister Österreich.