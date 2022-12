Jomo

Jomo erweitert das Dauersortiment um zwei Rührkuchen à 250 Gramm in den Sorten Marmor und Zitrone.

Mit den neuen Mini-Guglhupfen in Wiener Form wendet sich Jomo speziell an Single- oder Zwei-Personen-Haushalte. Die in den Sorten Marmor (hergestellt mit Fairtrade Kakao) und Zitrone erhältlichen Backwaren zu je 250 Gramm eigenen sich sowohl für den Selbstverzehr als auch als süßes Mitbringsel. Laut Jomo sind die Gugelhupf'erl - so der offizielle Produktname - "niedlich anzusehen und geschmacklich ganz groß!" Daher prangt auf den Verpackungen wohl auch der Slogan "Klein, aber Jomo!"