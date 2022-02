Manner kündigt für 2022 zahlreiche süße Neuprodukte an, die traditionell auf der Süßwarenmesse ISM vorgestellt wurden.

Bereits seit 2009 bringt der Süßwarenhersteller jedes Jahr eine neue Sorte Napoli Keksi des Jahres heraus. Die jährlich wechselnde Neuheit setzt Impulse am POS und revitalisiert die gesamte Kult-Keksi-Range. 2022 kommt die beliebte Süßware in der Geschmacksrichtung Crème Caramel in die Regale. Neben dem Geschmack nach Karamell und Vanille punktet der Neuzugang – wie im Übrigen die gesamte Napoli-Dragee-Keksi-Range – mit dem Umstieg auf Fairtrade-zertifizierten Kakao inklusive Fairtrade-Cocoa-Siegel, das auf den Verpackungen abgebildet wird. Seit 2018 präsentiert auch Casali Rum-Kokos eine limitierte Shot-of-Year-Auflage. Heuer setzt man auf Weiße Rum-Kokos mit fruchtigem Bananen-Geschmack, die im praktischen wiederverschließbaren 175-Gramm-Standbeutel erhältlich sind.Im Sommer stehen fruchtige Geschmacksrichtungen bei den Konsumenten hoch im Kurs. Manner hat sich deshalb mit Manner Knuspino Limette fruchtigen Zuwachs in die beliebte Range geholt. Knuspino Limette besteht aus zwei Schichten feiner Limetten-Creme mit echtem Limettensaft, die sich zwischen drei knusprig zart gebackenen Waffeln verteilt. Der Snack kommt ganz ohne Milchzutaten aus und ist damit auch für Menschen mit veganem Lebensstil geeignet.

Nach dem erfolgreichen Launch des Manner Winter Glücks im vergangenen Winter, folgt heuer das Manner Sommer Glück, das sich geschmacksseitig an die warme Jahreszeit anpasst und in den fruchtigen Sorten Orange, Himbeere und Pfirsich glänzt. Die Produktneuheiten punkten im bekannten Waffel-Format: fünf Lagen knusprige Waffelblätter, gefüllt mit vier Lagen feiner und fruchtiger Creme. Neben dem Geschmack überzeugt das Trio auch im stimmungsvollen rosa Packaging-Design und klar differenzierenden Farbcodes. Die drei Geschmacksrichtungen konnten in Konsumententests überzeugen und Top-Werte erreichen - sowohl bei der Geschmacksbeurteilung als auch beim Kaufinteresse. Am POS werden die Neuheiten in der Zweitplatzierung im attraktiven rosafarbenen 3-fach Mix-Display aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt. Der Launch wird ab Mai von PR-Maßnahmen, Online & Social Media Kampagnen und POS Aktivierungen kräftig unterstützt.