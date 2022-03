Manner begeht das Osterfest mit zahlreichen Süßwaren aus 100 Prozent Fairtrade-Kakao.

Galerie: Spiel und Spaß im Manner-Ostersortiment

Nachhaltig produzierte Süßwaren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das österreichische Traditionshaus Manner bietet hier bereits seit Längerem ein abwechslungsreiches Sortiment, das durch den Einsatz von nachhaltig zertifizierten Fairtrade-Kakao und regionale Produktion punktet. Vielfältig präsentiert sich dahingehend auch das Manner-Ostersortiment miti den Manner Neapolitaner Häschen und der bunten Ostertier-Range, darunter Nougatcreme-Küken und Milchcreme-Lämmchen. 2022 erscheinen vier Produkte nach einem Design-Update im neuen Look. So wurden die Milchcreme- und Erdbeercreme Ostereier, das beliebte Osterhäuschen und die Osterminis einem Redesign unterzogen. Die Ostertier-Range soll sich dadurch noch besser abheben, was insgesamt den Wiedererkennungswert steigert.