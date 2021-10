Josef Manner u. Comp.: Süßes Saisonsortiment

Manner begeht das diesjährige Weihnachtsgeschäft mit einem abwechslungsreichen Produktangebot.

Das herausfordernde Geschäftsjahr 2021 steht bei Manner ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das österreichische Traditionsunternehmen hat nicht nur sein Schnitten- und Waffelsortiment auf Fairtrade-zertifizierten Kakao umgestellt, sondern auch eine Photovoltaikanlage am Produktionsstandort Wolkersdorf in Betrieb genommen und am Dach der Wiener Zentrale zwölf Bienenvölker willkommen geheißen. Große Herausforderungen gibt es laut Geschäftsführer Andreas Kutil aber dennoch: "2021 war bisher auch geprägt von Einschränkungen rund um die Pandemie. Gestiegene Rohstoffkosten sowie hohe Energie- und Verpackungskosten sind derzeit ebenfalls herausfordernd." Für das Weihnachtsgeschäft ist der neue Mann an der Unternehmensspitze aber ob der vielen Neuheiten sehr optimistisch.

Das Manner-Weihnachtssortiment wurde unter anderem um zwei süße Köstlichkeiten im winterlichen Gewand mit Strickmuster erweitert: Manner Winter-Kugeln Kakao und Winter-Kugeln Vanillegeschmack. Die beiden Neuheiten enthalten eine ganze Haselnuss, umhüllt von feiner Milchschokolade aus Manner-Erzeugung, die je nach Sorte mit einem Hauch von Kakao oder Vanille aufwartet. Ebenfalls neu sind die Manner Winter Glück Waffeln in den herbst-winterlichen Geschmacksrichtungen Spekulatius, Bratapfel-Zimt und Gebrannte Mandel. Erweitert wird auch das Casali-Weihnachtssortiment. Dort sorgen die Bananen-Creme- und Rum-Kokos-Würfel diesen Winter für süße Abwechslung. Die neuen Würfel im weihnachtlichen Design eignen sich auch ideal zum Verschenken.

Galerie: Manner Weihnachtssortiment