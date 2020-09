Die traditionsreiche Kaffeemischung "Der Präsident" aus dem Hause Julius Meinl begeht seinen 40. Geburtstag. Gefeiert wird mit einer Sonderedition der Inspresso Range.

Zum 40. Geburtstag des "Präsidenten" vereint der österreichische Röster gleich zwei Erfolgsgeschichten - "Der Präsident", eine der traditionsreichsten Blends des Hauses und das Nespresso kompatible Kapselsystem Inspresso - zu einer vielleicht weiteren und bringt zur Feier des Tages die Inspresso Sonderedition "Der Präsident" auf den Markt. Catherine Luckner, Marketing­leiterin Julius Meinl Austria dazu: „Mit unserer Inspresso Sonderedition 'Der Präsident' verbinden wir zwei Stärken unseres Hauses: Tradition und Innovation. Wir erwarten, dass das Angebot unseres erfolgreichsten Röstkaffees, verpackt im nachhaltigen Kapselkleid, viele Konsumentinnen zum 'Präsident' in der Kapsel greifen lassen wird."Julius Meinl setzt dabei ab dem 27. Oktober auf Displaywerbung am POS und eine starke Social Media-Kampagne. Auf www.kapselpraesident.com. 3x2 Luxuswochenenden für jeweils zwei Personen in Wien im Hilton Vienna, in Salzburg in der Villa Carlton und in Innsbruck im Adlers Hotel zu gewinnen.