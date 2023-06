Die Wiener Kaffeerösterei Julius Meinl bringt zwei neue Sorten der Vienna Line in den Lebensmittelhandel.

Julius Meinl

Neue Sorte: Vienna Line: Espresso 100 Prozent Arabica – 1 kg Ganze Bohne

Vienna Line Melange und Espresso

Mit den beiden neuen Sorten Melange und Espresso der Vienna Line möchte das Traditionshaus Genuss und Zeitgeist miteinander verbinden. "Balanciert im Geschmack sowie entwickelt und veredelt mit Kaffeebohnen aus verantwortungsvollem Anbau", so beschreibt Julius Meinl seine neuesten Kreationen, die ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich sind. In der in klassischem Rot gehaltenen Verpackung spiegelt sich der ikonische Thonet Stuhl Nr. 14 wider, der vor allem die Wiener Design- aber auch Kaffeehauskultur seit mehr als 200 Jahren prägt. Mit dem Kultobjekt will die Kaffeedynastie Wiedererkennungswert und einen "wahren Eyecatcher" schaffen.All jene, die Kaffee mit Milch bevorzugen, werden mit der Sorte Melange, die über eine mittelkräftige Intensität verfügt, ihre Freude haben. Die charakteristische Röstung gibt dieser Mischung einen schokoladigen Geschmack und ein Aroma mit einem Hauch von Haselnuss. Für Espresso-Fans sorgt die mittlere Röstung mit "warmen, samtigen Noten von dunkler Schokolade, gerösteten Nüssen und einem Hauch von Früchten" für den Aufwachmoment.