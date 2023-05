Vor allem aber für "süße Zeiten" sollen die neuen veganen Fruchtgummis von Katjes sorgen. Seit Mai sind Ananas, Kussmund und Co im Handel erhältlich.

Fruchtgummi und Schaum

Die neueste Fruchtgummicreation von Katjes ist eine Hommage an die deutsche Endlos-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit 1992 flimmert die Daily-Soap, die im Schnitt 2,7 Millionen Zuschauer:innen erreicht, über die Bildschirme. Auch hierzulande hat die Serie viele Fans. Grund genug für den veganen Süßwarenhersteller zusammen mit Ad Alliance Elemente der Serie aufzugreifen und diese in süße Gummis frei von tierischer Gelatine zu verpacken.Die Katjes-Designer:innen wählten dafür die Form einer Ananas, die zu einer der bekanntesten Serien-Requisiten zählt und auch der GZSZ-Schriftzug oder Elemente aus dem Berliner Kiez fehlen nicht. Eine Neuheit im Sortiment ist laut Hersteller die vegane Kombination aus Fruchtgummi und Schaum, die es in den Geschmacksrichtungen Ananas, Birne, Saure Johannisbeere, Himbeere, Limette, Kirsche und Erdbeere gibt.