Kattus-Borco: The Dalmore mit Sherry-Note

Kattus-Borco

Kattus-Borco präsentiert die neue, elegante Highland-Single-Malt Edition "The Dalmore 12 Year Old Sherry Cask Select", der die vielfach prämierte "Principal Collection" ergänzt und die enge Verbundenheit von The Dalmore zu Sherry zelebriert.

Eine feine Note nach duftenden, karamellisierten Orangen, reichhaltigem Ingwer und Sultaninen erreichen beim neuen Single Malt von Master Distiller Richard Paterson die Nase. Am Gaumen verbindet sich die für The Dalmore typische dunkle Schokolade mit frisch zerriebenen Mandeln und einer Prise Zimt. Den Abschluss macht ein Hauch von süßen Mangos, Panna Cotta und Zitronenbiskuit. Das ist dem Einfluss von Pedro-Ximénez-Sherry geschuldet. Denn nach zehn Jahren in ehemaligen amerikanischen Bourbon-Fässern aus Weißeiche wurde die Reifung des The Dalmore 12 Year Old Sherry Cask Select in amerikanischen und europäischen Fässern, in denen davor Oloroso- und Pedro-Ximenez-Sherry gelagert waren, zu Ende geführt. Durch die Schichten, die von Sherry- und Eicheneinflüssen geprägt sind, entstand der dekadente, fruchtige und vollmundige Trinkgenuss.