Kattus: Italienische Lebensfreude in Rosé

Kattus präsentiert den ersten Prosecco Rosé DOC. Ab 15. November 2020 ist er in Österreich erhältlich.

Kattus

Die edle Ausstattung der Flasche mit metallischen Rosatönen und Elementen in Silber verspricht eleganten Trinkgenuss und italienische Lebensfreude mit jedem Schluck.

Kattus sorgt für italienisches Flair am Schaumweinmarkt. Nachdem das Familienunternehmen mit der Einführung von Frizzante im Jahr 1992 den österreichischen Schaumweingenuss beglückte, möchte es nun, fast 30 Jahre später erneut für Begeisterung unter Prosecco- und Rosé-Fans sorgen. Erstmals gibt es offiziell einen Prosecco Rosé als herkunftskontrollierten Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (DOC), das genehmigte nun das italienische Landwirtschaftsministerium (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Die Chance hat Kattus gemeinsam mit seinen langjährigen Partnern in Italien genutzt und bringt ab 15. November 2020 den Kattus Prosecco Rosé DOC auf den Markt."Innovation gehört zur über 160-jährigen Tradition unserer Familie", betont Johannes Kattus und sagt "Die Beliebtheit von Rosé wächst weiter stark. Jetzt öffnet sich die Rosé-Welt auch für Prosecco-Fans. Wir sind sehr stolz, wieder Pionierarbeit in Österreich zu leisten!"Waren für die Prosecco-Herstellung bisher nur Glera-Trauben sowie 15 Prozent einer anderen weißen Sorte erlaubt, öffnet die neue italienische Verordnung nun neue Möglichkeiten. Kattus setzt für seinen Rosé Prosecco DOC (zwölf Gramm Dosage, elf Volumenprozent) auf einen Verschnitt aus Glera- und Pinot-Noir-Trauben (zwölf Prozent) aus der Region Treviso. Das verleiht dem Neuen einen zarten, leuchtenden Roséton, eine lebhafte Perlage und anhaltende Schaumbildung. An der Nase zeigt er sich mit Aromen von guter Intensität, darunter Noten von weißen und roten Blumen, begleitet von fruchtigen Aromen wie Apfel, Birne und Anklängen von roten Früchten wie Erdbeere und Himbeere. Am Gaumen zeigt er sich frisch, angenehm und harmonisch. Der Rosé Prosecco DOC eignet sich somit als Aperitif, zu Vorspeisen oder als Begleiter zu leichten Fischgerichten. Die empfohlene Serviertemperatur liegt bei sechs bis sieben Grad Celsius.