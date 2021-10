Kattus: Kater D. designt Große Reserve

Die Künstlerin macht aus 850 Flaschen des Jahrgang 2017 ein Unikat und spannt damit den Bogen zwischen Sektkultur und digitaler Kunst.

Kattus

Zum dritten Mal launcht die Sektkellerei das "Kattus Kunststück - Die Große Reserve". Die Prestige-Cuvée reift über 40 Monate auf der Hefe und wird von Kellermeister Herbert Pratsch nach der aufwendigen "Méthode Traditionelle" hergestellt, während ein Künstler die Gesamtkomposition inszeniert. Nach Alvar Bohrmann (Jahrgang 2015) und Leo Mayr (Jahrgang 2016) zeichnet dieses Jahr Kater D. für den 2017er-Jahrgang verantwortlich. Den Ausgangspunkt ihrer Arbeit findet sie in der Firmenphilosophie von Kattus, wo Innovation seit fünf Generationen aus Tradition gelebt wird. Ausgehend vom Satz "Zeiten ändern sich, Werte bleiben bestehen" setzt sie sich mit der Marke und ihrer Historie auseinander. Das Resultat sind 850 kleine, abstrakte, digitale Zeichnungen. Zwei davon sind jeweils auf einer Flasche zu sehen und verbinden die prickelnden Kunstwerke zum großen Ganzen. Das zweite Bild der ersten Flasche findet sich als erstes Bild auf der zweiten Flasche wieder. Das zweite Bild der 850. Flasche macht somit den Beginn auf der ersten Flasche."Einzelne Fragmente wiederholen sich in der gesamten Edition. Die Bilder zeigen alles, was mich umgibt und mir bedeutend erscheint. Die Übergänge zwischen den Flaschen und Bildern sind fließend. Gemeinsam ergeben die Bilder ein Ganzes. Die Umsetzung spiegelt 'Kattus Kunststück – Die Große Reserve' wider: ein Gesamtopus aus perlenden Einzelstücken", beschreibt Kater D. ihre Umsetzung. In der Ausstellung "Happy Bubbles. Magnified" zeigt Kater D. bei Kunst ab Hinterhof, von 20. bis 30. Oktober 2021, ihre liebsten Etiketten von "Kattus Kunststück – Die Große Reserve" und übersetzt die digitalen Kunstwerke in großformatige Leinwand- und Papierarbeiten. Stand bei den digitalen Werken noch der schnelle, intuitive Farbauftrag im Vordergrund, liegt der Fokus der analogen Arbeiten auf der Materialwahl.