Den Kattus Brokat und den Kattus Brokat Rosé gibt es auch dieses Jahr in ansprechenden Geschenkboxen. Neu ist dabei die persönliche Grußbotschaft von Sophie und Johannes Kattus, die dem prickelnden Weihnachtsgeschenk beiliegt.

Kattus

Besondere Momente feiert man mit einem österreichischen Sekt, ist man bei Kattus überzeugt - auch in Zeiten von Social Distancing. Damit das perlende Geschenk dieses Jahr besonders glänzt, präsentiert die Traditionskellerei ihren Brokat Brut und den Brokat Rosé im eleganten Geschenkkarton, der das florale Muster der Flasche aufgreift. Besonders ist dabei die persönliche Grußbotschaft von den Geschäftsführern Sophie und Johannes Kattus, die dem Paket beiliegt."Seit 130 Jahren erzeugen wir Sekt nach höchsten Qualitätsmaßstäben, um den besonderen Moment in ein prickelndes Erlebnis zu verwandeln. Ein Stück österreichischer Qualität, das Tradition erlebbar macht. Genießen Sie den Augenblick!", wünscht Johannes Kattus zu den Festtagen und Sophie Kattus ergänzt: "Das Wissen von fünf Generationen vereint sich in dieser Cuvée mit eleganter Optik und erfrischender Perlage. Sie verwandelt den besonderen Moment in ein prickelndes Erlebnis. Erleben Sie den genussvollen Augenblick!"Die Geschenkboxen sind bei Merkur und im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Bis Jahresende bietet die Sektkellerei außerdem attraktive Konditionen auf einzelne Produkte im Ab-Hof-Verkauf