Kattus: Rosaroter Bio-Sekt

Mit Kattus Organic Rosé will die Wiener Traditionskellerei an die Erfolgsgeschichte ihres ersten Bio-Sekts anknüpfen und bringt eine vegane Innovation für Rosé-Fans auf den Markt.

Vor rund eineinhalb Jahren brachte Kattus seinen ersten rein biologisch hergestellten Sekt auf den Markt und feierte damit gleich Erfolge. Daran möchte man nun mit dem neuen Organic Rosé anknüpfen. Dieser präsentiert sich in leuchtendem Lachsrot und versprüht in der Nase einen zarten Duft nach Beeren und Kirschen. Am Gaumen brilliert er saftig-cremig mit feiner, knackiger Säure, schlankem Körper und fruchtigem Nachhall und eignet sich als Begleiter zu köstlichen Sommerspeisen wie mediterranen Nudelgerichten, frischen Salaten oder Desserts mit roten Früchten und dunkler Schokolade. Sein Geschmack kommt optimal bei einer Trinktemperatur zwischen fünf und sieben Grad Celsius zur Geltung.Erhältlich ist der Bio-Sekt ab sofort im Ab-Hof-Verkauf bei Kattus sowie im innovativen Online-Handel, unter anderem bei gurkerl.at. Weitere Listungen in spezialisierten Bio-Märkten und dem Lebensmitteleinzelhandel sollen in den nächsten Wochen erfolgen. Ebenso wie der Kattus Organic ist auch der neue Kattus Organic Rosé in einer streng limitierten Auflage von 10.000 Flaschen erhältlich. Für die trendige Neuheit kommen ausschließlich niederösterreichische Zweigelttrauben in die Flasche. Bei der Herstellung wird zur Gänze auf Herbizide und Pestizide verzichtet."Der neue Kattus Organic Rosé steht für unbeschwerten Sektgenuss und verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Regionalität, biologische Herstellung sowie ressourcenschonender Anbau und Produktion sind in den letzten Jahren immer stärker in das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten gerückt", führt Johannes Kattus aus und ergänzt: "Unser jüngstes Produkt verbindet die stark wachsende Nachfrage nach Rosé-Spezialitäten mit bewusstem Lebensstil und der Wertschätzung für österreichische Qualität."Der Kattus Organic Rosé trägt sowohl das Bio-EU-Siegel als auch das V-Label.