Kattus: Sekt, so blau wie das Meer

Die Schnittstelle

Die Sektkellerei Kattus präsentiert ihre diesjährige Colour Edition: Der Brokat Brut erstrahlt diesen Sommer in Azurblau.

Nach den Farbtönen Türkis und Flieder erinnert die Colour Edition im dritten Jahr der Sommeraktion an glitzerndes Meer und strahlenden Himmel und soll so nach zwei Jahren Pandemie schlicht Leichtigkeit und Lebensfreude vermitteln. Mit dem verspielte floralen Design, diesmal in Azurblau, will Kattus einen eleganten und ansprechenden Akzent im Schaumweinregal setzen. Die limitierte Sonderausgabe beinhaltet wieder den Brokat Brut, eine Cuvée aus Welschriesling und Grünem Veltliner, die ein Jahr auf Hefe gereift wurde. Der Duft bewegt sich zwischen Kräuterwiese und frischer Ananas, während die beiden Rebsorten für eine fortwährende Spannung zwischen tropenfruchtigem Schmelz und säuriger Frische sorgen. Durch die Länge lässt sich dieses Gaumenspiel ausgiebig auskosten. Zusammengenommen handelt es sich dabei um einen eleganten, fruchtigen Sekt mit seidiger Zitrusnoten. 1.000 Flaschen gibt es davon und sind bei Billa Plus, Interspar und Ab-Hof erhältlich.